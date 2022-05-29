Неразорвавшаяся граната времен Первой мировой войны попалась ребенку на пляже Северной Ирландии, передает ВВС.

Будьте осторожны, оставляя своих детей играть в одиночку! Они могут принести домой оружие столетней давности. Юный британец играл на пляже ирландского графства Даун, когда обнаружил странный тяжелый предмет, напоминающий старые гранаты с рисунков. Мальчик тут же позвонил в полицию и сообщил о находке. Прибывший на место специалист идентифицировал предмет как действующую ручную осколочную гранату Миллса, которую использовали в Первой мировой. Представители закона забрали ее, чтобы произвести контролируемый взрыв. Позже полицейские сообщили, что граната могла разорваться, если бы ее потревожили, и выразили свою благодарность мальчику, обнаружившему старинное оружие.