Поклонники Каннского фестиваля с нетерпением ждали премьеру «Элвиса» База Лурмана и не были разочарованы! Об этом сообщает Variety.

Во вторник, 17 мая, был открыт 75 Каннский международный кинофестиваль. Этот год оказался богат на долгожданные премьеры и неожиданные открытия. Но что заставило публику фестиваля трепетать по-настоящему, так это новый фильм легенды австралийского кинематографа База Лурмана. Автор таких хитов, как «Ромео + Джульетта» 1996 года, мюзикла в стиле джукбокс «Мулен Руж!», военной драмы «Австралия» с Николь Кидман и, конечно, «Великого Гэтсби», представил биографическую ленту «Элвис». И кому, как не Лурману, было заняться работой над картиной по мотивам жизни самого Короля эстрады. С прошлым в балете и опере, режиссер всегда крайне щепетильно относился к музыкальному сопровождению в своих фильмах. «Элвис» пестрит известными именами и восходящими звездами. Главную роль исполнил Остин Батлер. Молодому человеку пришлось потесниться на экране с такими мастодонтами кинопроизводства, как Томом Хэнксом, Мэгги Джилленхол и Коди Смит-Макфи. По завершении показа, зал взорвался 12-минутными овациями. Растроганный Батлер, для которого эта роль стала первой по-настоящему значимой, не мог сдержать эмоций и обнял Присциллу Пресли, которая прибыла на премьеру, чтобы благословить картину.