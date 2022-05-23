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Газета "Кишиневские новости"

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Что нам готовит день грядущий – 24 мая

Что нам готовит день грядущий – 24 мая
23 мая
21:35 2022
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Луна в Близнецах. И постарайтесь обходить острые углы…

Кажется ли вам Луна далекой и холодной? Если да, то попробуйте приблизить и согреть ее. Мечтайте, глядя на Луну, и она подкрадется ближе, чтобы не пропустить ни одну из ваших мечт! Согревайте ее своими красивыми и такими сладкими мечтами, и она станет вашим добрым другом, который никогда не предаст и никому не раскроет ваши тайны.

Что же готовит нам царица ночи 24 мая?

Новый день очень активен, причем с раннего утра. И если вы поймаете нужный ритм, то он принесет вам не только моральное удовлетворение от проделанной работы, но и материальные «плюшки»: может, начальство заметит ваш трудовой азарт и предложит повышение по службе, а может, вам вернут старые долги, получить которые уже и надежды не было. Сконцентрируйтесь на самых важных вопросах, решение которых в перспективе улучшит ваше материальное состояние – 24 мая благоприятствует всему, что связано с финансами. И постарайтесь обходить острые углы – возможны конфликтные ситуации, за которые потом вам будет стыдно.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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