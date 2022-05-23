МВД Приднестровья обнародовало 23 мая видеокадры в которых демонстрирует ход расследования МВД, МГБ и Следственного комитета Приднестровья, сообщает https://newsmaker.md.

Из сюжета на видео можно сделать вывод, что военкомат в Тирасполе поджигали по заданию человека, связанного с «силовой структурой Молдовы».

Подозреваемый, задержанный 18 мая в Тирасполе, рассказывает, что бросил бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата по заданию человека из спецорганов Молдовы.

Кроме того, из показаний задержанного следует, что его просили найти контакты военнослужащего из ОГРВ для получения информации.