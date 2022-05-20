Кризис на Шри-Ланке усугубляется с немыслимой скоростью. Агрессивные протесты местного населения продолжаются, а местный Центробанк объявляет дефолт, передает ВВС.

Во времена повсеместного кредитования, нет такой страны, у которой бы не было никаких внешних долгов, но ситуация на Шри-Ланке уже не оставляет желать лучшего. В среду, 18 мая, закончился 30-дневный период льготной уплаты по кредиту в $ 78 млн. Руководство шриланкийского Центробанка сообщило, что выплачивать положенные миллионы нечем. Власти Шри-Ланки надеются на реструктуризацию государственного долга, общая стоимость которого перед иностранными кредиторами превышает $ 50 млрд. Правительство страны уже обратилось к Международному Валютному фонду с прошением об отсрочке по выплатам. Экономика страны всерьез пострадала с момента начала пандемии коронавируса. Стремительный рост цен на электроэнергию, повышение налогов, отток иностранной валюты вывели людей на улицы. На данный момент уровень инфляции уже преодолел отметку в 30%. Эксперты убеждены, что ситуация продолжит усугубляться.