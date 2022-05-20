Современные умные машины, задействованные в сельском хозяйстве, оказались под прицелом хакеров. Риски появления проблем в международных поставках оказались более, чем реальны. Об этом сообщает ВВС.

Новые технологии все активнее входят во все области жизнедеятельности человека. Так полная автоматизация дошла и до сельского хозяйства. Умные роботы засеивают поля, осуществляют выборочный полив, на основании данных о росте отдельных культур, собирают урожай. Это позволило человеку максимально рационализировать и ускорить процесс работы с самыми разными культурами. И теперь вся отлаженная система производства оказалась под угрозой. Нарушение в работе поставщиков сырья приведет к мгновенному обвалу экономики целого ряда западных стран. Представители крупнейшего в мире производителя сельскохозяйственной техники Deere & Co. заявили, что уже приступили к работе по поиску слабых мест в своих системах и бросили все силы на устранение недостатков. По мнению представителей ФБР и британского правительства, вероятность взлома растет с каждым днем. Руководитель Deere & Co. Джон Дир заявил, что защита клиентов всегда была приоритетной задачей компании, но теперь это касается не только крупных производителей, а еще и простых людей.