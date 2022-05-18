Четверг, 19 мая 2022, 03:26

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Этим летом школьники Молдовы опять смогут отдыхать в лагерях

Этим летом школьники Молдовы опять смогут отдыхать в лагерях
18 мая
18:30 2022
Версия для печати

Спустя 2 года с начал пандемии, детские лагери в Молдове наконец вновь открыты! Радостную новость сообщает IPN.

Май стремительно подходит к концу, у школьников начинаются летние каникулы, а где их лучше всего проводить, если не в лагере. Два года ребята были лишены такой возможности из-за коронавируса, но этим летом настоящий отдых на природе возвращается. Власти рассчитали, что стоимость одного дня в летнем лагере на ребенка составит 310 леев. Национальная касса социального страхования Республики Молдова выделила 9 млн леев на организацию отдыха детей в этом году. Из государственного бюджета нашей страны на те же нужды выделено 87,3 млн леев. Власти на местах имеют право затребовать дополнительную финансовую поддержку. Министерство образования Молдовы организовало билеты в лагеря для учеников общеобразовательных школ Республики Молдова и города Бендеры.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD19,03+0,11%
EUR19,94–0,60%
GBP23,51–0,99%
UAH0,640,00%
RON4,03–0,57%
RUB0,30+2,36%

Курсы валют в MDL на 18.05.2022

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд