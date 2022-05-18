Спустя 2 года с начал пандемии, детские лагери в Молдове наконец вновь открыты! Радостную новость сообщает IPN.

Май стремительно подходит к концу, у школьников начинаются летние каникулы, а где их лучше всего проводить, если не в лагере. Два года ребята были лишены такой возможности из-за коронавируса, но этим летом настоящий отдых на природе возвращается. Власти рассчитали, что стоимость одного дня в летнем лагере на ребенка составит 310 леев. Национальная касса социального страхования Республики Молдова выделила 9 млн леев на организацию отдыха детей в этом году. Из государственного бюджета нашей страны на те же нужды выделено 87,3 млн леев. Власти на местах имеют право затребовать дополнительную финансовую поддержку. Министерство образования Молдовы организовало билеты в лагеря для учеников общеобразовательных школ Республики Молдова и города Бендеры.