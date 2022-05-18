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Газета "Кишиневские новости"

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Netflix порвал отношения со 150 сотрудниками по почте

Netflix порвал отношения со 150 сотрудниками по почте
18 мая
17:55 2022
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Из-за роста числа отписок, Netflix был вынужден сократить 150 сотрудников из своего калифорнийского департамента, сообщает ВВС.

Экономический кризис серьезно ударил по бизнесу, связанному с новыми технологиями. Криптовалюта, Apple и Netflix с невероятной скоростью теряют в цене на рынке. Инвесторы предпочитают избавляться от акций технологических компаний и вкладываются в более стабильный бизнес – газо и нефтедобывающие компании. Невообразимый приток клиентуры, который увидел Netflix во время начала пандемии, не мог длиться вечно. Стриминговый гигант потерял 200 тыс. подписчиков за апрель месяц, и это число продолжает расти. Компания предпочла не разглашать какие именно отделы подверглись сокращению. Платформа доступна на территории 190 стран. Штаб-квартира Netflix расположена в Лос-Гатос, штат Калифорния, помимо того у компании 28 офисов в 23 странах. Именно головной штаб подвергся увольнениям. Netflix попрощался со 150 сотрудниками, некоторые из которых не были удостоены даже телефонного звонка, а просто получили уведомление о потере работы по почте.

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