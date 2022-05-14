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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Роман «Не отпускай меня» станет сериалом

Роман «Не отпускай меня» станет сериалом
14 мая
16:35 2022
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Телекомпания FX объявила о запуске в разработку сериала по мотивам романа Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня».

По роману, номинированному в 2005 году на Букеровскую премию, уже был снят полнометражный фильм, главные роли в котором сыграли Эндрю Гарфилд, Кира Найтли и Кэри Маллиган. Теперь о работе над сериальной версией книги сообщили FX. Канал принадлежит холдингу Walt Disney Co. и может похвастаться такими успешными работами, как «Чем мы заняты в темноте», «Сыны анархии» и «Фарго». «Чем мы заняты в темноте» и «Фарго» оба являются сериальным переосмыслением успешных полнометражных фильмов. В этот раз FX также намерены скорее переработать киноленту 2010 года, нежели экранизировать оригинальную книгу Кадзуо Исигуро. Над сериалом будут работать те же продюсеры, что были задействованы в производстве полнометражного фильма. Информация о премьере и главных актерах пока не разглашается.

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