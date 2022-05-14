На границе Тудора была задержана гражданка Украины, пытавшаяся провезти 2 кг наркотиков, сообщает Echipa 902.

Женщина хотела пешком пересечь КПП, расположенный в Штефан-Водском районе, но была остановлена для стандартной проверки представителями таможенной полиции. В результате, при себе у иностранки обнаружился пакет, весом 2 кг с гранулированным веществом. Предварительная оценка показала, что вещество относится к классу Альфа-ПВП. Пакет был спрятан под медицинской повязкой, прикрепленной к животу женщины. Постановлением кишиневского суда сектора Чоканы, женщина была взята под стражу до окончания расследования. Делом занимается специальный отдел по борьбе с организованной преступностью.