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Газета "Кишиневские новости"

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Женщина пыталась провести на себе 2 кг наркотиков в Молдову

Женщина пыталась провести на себе 2 кг наркотиков в Молдову
14 мая
16:35 2022
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На границе Тудора была задержана гражданка Украины, пытавшаяся провезти 2 кг наркотиков, сообщает Echipa 902.

Женщина хотела пешком пересечь КПП, расположенный в Штефан-Водском районе, но была остановлена для стандартной проверки представителями таможенной полиции. В результате, при себе у иностранки обнаружился пакет, весом 2 кг с гранулированным веществом. Предварительная оценка показала, что вещество относится к классу Альфа-ПВП. Пакет был спрятан под медицинской повязкой, прикрепленной к животу женщины. Постановлением кишиневского суда сектора Чоканы, женщина была взята под стражу до окончания расследования. Делом занимается специальный отдел по борьбе с организованной преступностью.

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