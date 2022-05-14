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Газета "Кишиневские новости"

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Нелегалов из Британии переселят в Руанду

Нелегалов из Британии переселят в Руанду
14 мая
16:20 2022
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Первые 50 мигрантов будут отправлены в Руанду в соответствии с новым планом Великобритании о переселении, сообщает Daily Mail.

В соответствии с новым постановлением правительства Британии, все иммигранты, попавшие на территорию Соединенного Королевства нелегально, будут отправлены в республику Руанду – восточноафриканское государство. Такое решение вызвало волну негодования со стороны благотворительных фондов и организаций, помогающих беженцем. Свыше 160 фондов, оппозиционные партии и бывший премьер Тереза Мэй жестко раскритиковали план по «переселению» нелегалов. Были подняты вопросы об этичности, легальности, стоимости и эффективности такого решения.

Кризис мигрантов захлестнул Европу в 2015 году, и с тех пор привел к существенному увеличению проблем в странах ЕС. Помимо экономического кризиса странам приходится справляться с очевидным напряжением в обществе и распространением крайне правых идей. Решение правительства Великобритании о выдворении нелегалов из страны в Руанду должно поспособствовать уменьшению потока миграции. Только за прошедшую неделю со 2 по 8 мая на территорию Королевства прибыло 792 беженца. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о первых уведомлениях, разосланных 50 мигрантам. У них будет возможность обжаловать решение в течение 14 дней с момента получения письма.

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