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Газета "Кишиневские новости"

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Движение транспорта в центре Кишинева временно приостановится

Движение транспорта в центре Кишинева временно приостановится
13 мая
19:30 2022
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В период с 14 по 15 мая движение в центре Кишинева будет приостановлено, сообщает примэрия города.

В связи с празднованием Дня Европы, которое пройдет 14 и 15 мая 2022 года, центр столицы перекроют. Будет приостановлено движение по площади Великого национального собрания. Общественный транспорт, следующий в направлении сектора Буюкань, будет двигаться следующим образом: троллейбусы – по улице Букурешть. Автобусы: бул. Штефан чем Маре – ул. А. Пушкина – ул. Александру чел Бун – ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони – бул. Штефан чел Маре, далее – по маршруту.

Транспорт, следующий в направлении сектора Ботаника, перенаправят так: бул. Штефан чел Маре – ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони – ул. 31 августа 1989 г. – ул. А. Пушкина – бул. Штефан чем Маре, далее – по маршруту.

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