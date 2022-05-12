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Газета "Кишиневские новости"

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Инвесторы спешно избавляются от акций Apple

Инвесторы спешно избавляются от акций Apple
12 мая
19:31 2022
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Акции Apple упали, и компания потеряла звание самого дорогостоящего техногиганта, сообщает ВВС.

Последние тенденции на рынке ценных бумаг таковы, что инвесторы предпочитают избавляться от акций, принадлежащих технологическим фирмам, и вложиться в исторически более стабильный бизнес, в частности нефтяной. Падение в стоимости также переживает и криптовалюта. Большие игроки отдают предпочтение газо и нефтедобывающим компаниям. Этому также способствует рост цен на топливо в текущем году, и соответствующее подорожание акций. Как результат, нефтяная компания из Саудовской Аравии Aramco отняла первенство у производителя айфонов впервые с 2020 года. С начала 2022 года стоимость Apple упала на 20%.

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