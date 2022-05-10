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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Монро руки Уорхола ушла с молотка за $ 195 млн

Монро руки Уорхола ушла с молотка за $ 195 млн
10 мая
18:56 2022
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Легендарный портрет Мерлин Монро, написанный Энди Уорхолом, продали за $ 195 млн, сообщает ВВС.

Картина «Голубая Мерлин» была написана в 1964 году великим художником-модернистом Энди Уорхолом. Аукционный дом Christie’s установил начальную стоимость на лот в $ 170 млн. Выходная цена картины, с учетом налогов, подросла до $ 195 млн, что стало рекордом в сфере американского изобразительного искусства. Предыдущий рекорд был установлен продажей картины хорошего друга Уорхола неоэкспрессиониста Жан-Мишель Баския. Работа Баския была продана за $ 110,5 млн. По заявлению Bloomberg, «Голубая Мерлин» была приобретена американским арт-дилером Ларри Гагосяном. Ему принадлежит самая крупная сеть галерей современного искусства в мире. Аукцион прошел 9 мая и стал первым в числе запланированных домом Christie’s, призванным определить состояние рынка в пост-пандемийную эру.

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