Легендарный портрет Мерлин Монро, написанный Энди Уорхолом, продали за $ 195 млн, сообщает ВВС.

Картина «Голубая Мерлин» была написана в 1964 году великим художником-модернистом Энди Уорхолом. Аукционный дом Christie’s установил начальную стоимость на лот в $ 170 млн. Выходная цена картины, с учетом налогов, подросла до $ 195 млн, что стало рекордом в сфере американского изобразительного искусства. Предыдущий рекорд был установлен продажей картины хорошего друга Уорхола неоэкспрессиониста Жан-Мишель Баския. Работа Баския была продана за $ 110,5 млн. По заявлению Bloomberg, «Голубая Мерлин» была приобретена американским арт-дилером Ларри Гагосяном. Ему принадлежит самая крупная сеть галерей современного искусства в мире. Аукцион прошел 9 мая и стал первым в числе запланированных домом Christie’s, призванным определить состояние рынка в пост-пандемийную эру.