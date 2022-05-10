Разъяренные демонстранты на Шри-Ланке сожгли несколько домов, принадлежавших президенту Раджапаксу и его брату, подавшему в отставку с поста премьер-министра, сообщает ВВС.

Массовые протесты на Шри-Ланке продолжаются уже месяц. Агрессивные столкновения митингующих с полицией и сторонниками власти вынудили сначала подать в отставку весь кабинет министров, а 9 мая и самого премьер-министра Махинда Раджапакса. Политический ход, нацеленный на успокоение народного недовольства, вызвал противоположную реакцию. Граждане попытались взять штурмом офис премьера в Коломбо, пока он еще находился внутри. За сутки, в результате массовых беспорядков на улицах, погибли 7 человек, еще 190 получили ранения разной степени тяжести. Комендантский час, распространяющийся на весь остров, продлили до среды, 11 мая. Протестующие требуют отставки президента Готабая Раджапакса. Полицейские применили водометы и слезоточивый газ. Столкновения продолжались всю ночь, за это время личные резиденции президента Шри-Ланки и нескольких ключевых политических фигур были сожжены.