Самый молодой конгрессмен США заявил, что не намерен уходить из политики из-за угроз «слить» интимное видео с его участием.

Мэдисон Коуторн впервые стал членом Палаты представителей в прошлом году, когда ему было 25 лет. В самом начале его появления на политической арене, Коуторн был назван восходящей звездой Республиканской партии. Коуторн, оказавшийся в инвалидном кресле в 2014 году из-за автомобильной катастрофы, быстро привлек внимание и симпатии общественности, однако это не продлилось долго. Коуторну пришлось столкнуться с критикой коллег по партии, после того как в марте он заявил, что знакомый юрист пригласил его на оргию и Мэдисон видел его, употребляющим кокаин. Коуторна также обвиняли в отказе своей подчиненной уйти на больничный и последующем беспричинном увольнении сотрудницы. Сейчас же он заявляет, что стал жертвой шантажа. По словам Мэдисона, на видео, которое неизвестные лица пригрозили опубликовать в сети, он просто дурачится с другом. «Мы шутили. Это все. […] Я не собираюсь сдаваться, шантажисты не победят», – заявил Коуторн.