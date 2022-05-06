Швейцарская полиция обнаружила 500 кг кокаина в контейнерах с кофе, отправленных на фабрику Nespresso, сообщает ВВС.

В правоохранительные органы Швейцарии поступило сообщение от сотрудников фабрики в Ромонте об упаковках с подозрительным белым порошком в мешках с кофейными зернами. Позже выяснилось, что наркотики были расфасованы по 5 контейнерам. Первые результаты расследования показали, что дополнение к посылке пришло из Бразилии, как и сами зерна. Анализ вещества выявил 80% чистоту кокаина. Приблизительная оценочная стоимость товара равна $ 53 млн. Местное полицейское управление убеждено, что такой объем кокаина предназначался всему европейскому рынку. Представители компании Nespresso уверили своих клиентов, что наркотик не попал в кофейные капсулы, произведенные на фабрике. «Наш продукт совершенно безопасен для употребления», – сказано в заявлении Nespresso.