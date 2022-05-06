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Газета "Кишиневские новости"

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За Gucci можно расплатиться шуточной криптовалютой

За Gucci можно расплатиться шуточной криптовалютой
06 мая
12:00 2022
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Gucci допустит к оплате своего товара в американских магазинах криптовалюту, сообщает ВВС.

В то время, когда правительство США всерьез обеспокоено отсутствием регулируемого правового поля для криптовалюты, Gucci публикует целый список систем, разрешенных к оплате. Взять под контроль новую денежную систему оказалось не проще, чем отследить движение физических денег. Распространенность криптовалюты в преступлениях, большое разнообразие в выборе валют, крайняя нестабильность курса – основные причины, вынудившие правительство США обеспокоится отсутствием юридического поля для контроля валюты. Однако это не смутило технологического гиганта Microsoft, телекоммуникационную компанию AT&T, Starbucks и, вот, теперь Gucci. За товары модного дома можно будет расплачиваться в Bitcoin, Ethereum, Litecoin и даже Shiba Inu и Dogecoin, которые изначально создавались исключительно шутки ради. Несмотря на то, что криптовалютная лихорадка отпустила мир в целом, частные случаи продолжают поражать воображение. В прошлом году Bitcoin приняли на уровне официальной валюты в Сальвадоре и ЦАР. Международный валютный фонд настоятельно порекомендовал властям обеих стран пересмотреть свое решение.

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