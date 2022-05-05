Спасателям удалось освободить женщину из-под завалов, спустя 6 дней после обрушения жилого дома в китайском городе Чанша, сообщает ВВС.

В пятницу, 29 апреля, в городе Чанша, КНР, рухнуло шестиэтажное здание. По данным властей, десятерым удалось спастись во время трагедии, однако по меньшей мере 5 погибли и еще 12 остаются под завалами. В связи с ограниченной зоной для маневра у спасателей не было возможности использовать тяжелую технику. Специалисты были вынуждены прибегнуть к старым методам – обученные собаки, попытки докричаться до жертв и простукивание местности. Таким образом, сложная операция принесла первые плоды только спустя 4 дня. Молодая женщина, первая, кого нашли после обрушения дома, провела в ловушке 88 часов. История ее спасения уже успела облететь весь Китай, вдохновив многих своей самоотверженностью и терпением. Пострадавшая уже спала, когда дом стал дрожать и обваливаться под собственным весом. Девушка пролетела 4 этажа, чудом избежав переломов. Стены здания не рухнули полностью, образовав треугольную «крышу» над ней. Она использовала твердый предмет, чтобы отстукивать сигнал SOS спасателям.

Вчера, 4 мая, в результате продолжающейся операции удалось вызволить еще одного человека. Девушка находилась в сознании, когда спасатели до нее добрались. Имя пострадавшей не разглашается. Она провела под завалами 132 часа.