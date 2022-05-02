Небо Ирака стало пугающе оранжевым из-за песчаной бури, накрывшей почти всю страну, пишет ВВС.

Фотографии из Ирака напоминают виды из «Безумного Макса», где плывущий горизонт выглядит, будто в огне. Рейсы на Багдад и Ан-Наджаф были отменены из-за низкого уровня видимости. Представители местного метеорологического центра прогнозируют продолжение бури на протяжении всего 2 мая. В некоторых районах Ирака видимость была ограничена 500 метрами. Песчаные бури – частое явление на Ближнем Востоке. В прошлом месяце Ирак пережил несколько таких же крупных бурь, что привело к десяткам пострадавшим. По заявлению экспертов, Ирак ждет усугубление проблемы, в связи с изменением климата. Неутешительные прогнозы говорят, что к 2026 году Ирак переживет около 300 песчаных бурь.