Вторник, 3 мая 2022, 10:22

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Небо Ирака в огне

Небо Ирака в огне
02 мая
18:35 2022
Версия для печати

Небо Ирака стало пугающе оранжевым из-за песчаной бури, накрывшей почти всю страну, пишет ВВС.

Фотографии из Ирака напоминают виды из «Безумного Макса», где плывущий горизонт выглядит, будто в огне. Рейсы на Багдад и Ан-Наджаф были отменены из-за низкого уровня видимости. Представители местного метеорологического центра прогнозируют продолжение бури на протяжении всего 2 мая. В некоторых районах Ирака видимость была ограничена 500 метрами. Песчаные бури – частое явление на Ближнем Востоке. В прошлом месяце Ирак пережил несколько таких же крупных бурь, что привело к десяткам пострадавшим. По заявлению экспертов, Ирак ждет усугубление проблемы, в связи с изменением климата. Неутешительные прогнозы говорят, что к 2026 году Ирак переживет около 300 песчаных бурь.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,66+1,24%
EUR19,61+1,20%
GBP23,36+1,38%
UAH0,63+1,26%
RON3,96+1,20%
RUB0,26+0,90%

Курсы валют в MDL на 03.05.2022

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд