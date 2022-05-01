Президент Байден посетил ужин, традиционно организовываемый пресс-службой Белого дома для представителей СМИ, передает ВВС.

Ежегодное мероприятие, на котором разрешается все и дальше больше, не раз создавало шум в медиапространстве. Как правило на ужине президент США выступает с юмористической речью, пародируя новостные сюжеты. В разные годы ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома посещали звезды комедии – Стивен Колберт, Мишель Вульф, Конан О’Брайен, Сесили Стронг. Одним из самых известных эпизодов за все годы проведения мероприятия стала шуточное выступление президента Обамы со «злым переводчиком», где его размеренную речь на агрессивный сленг «переводил» актер Киган-Майкл Кей. В 2017, 2018 и 2019 годах президент США Трамп игнорировал ужин корреспондентов. В 2020 и 2021 годах ужин не проводили в связи с пандемией, и вот, наконец, традиция возобновлена. Президент Байден посетил мероприятие и выступил с речью, отпустив ироничные комментарии в сторону своего предшественника. Звездой вечера стал известный телеведущий и комик – Тревор Ноа.