Партия социалистов выступила с категорическим осуждением принятие парламентским большинством в финальном чтении закона о запрете Георгиевской ленты. В ПСРМ считают это «одним из самых позорных шагов нынешней власти, олицетворяемой партией PAS».

Показательно, подчеркивают представители социалистов, что «этот постыдный закон был принят 14 апреля, в тот же день, когда депутаты от Партии социалистов проводили акцию протеста против беспредела властей, незаконно арестовавших председателя Кагульского района Марчела Ченушэ».

В ПСРМ подчеркнули, что несколькими днями ранее парламент принял другой, «не менее постыдный закон, вводящий тотальную цензуру и запрещающий показ российских и советских фильмов, в частности, кинолент о Великой Отечественной войне».

Лидеры партии социалистов заявили, что не признают данный закон в качестве легитимного и будут оспаривать принятие этого закона во всех молдавских и международных судебных инстанциях, и препятствовать его реализации всеми правовыми способами.

Никто не вправе запрещать гражданам Молдовы чтить память наших славных отцов, дедов и прадедов, победивших фашизм, и гордиться их великим подвигом. Никто не вправе запретить миллионам людей надевать Георгиевские ленточки в память об этом подвиге, убеждены в ПСРМ.