Четверг, 14 апреля 2022, 21:36

Газета "Кишиневские новости"

>Свежий номер

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 14 апреля 502756 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 14 апреля 502756 излечившихся
14 апреля
11:35 2022
Версия для печати Поделиться

На сегодняшний день в стране 502756 человек прошли лечение и 11477 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 14 апреля в Молдове подтверждены 516004 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 980 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 1351 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 262 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 43 в крайне тяжелом состоянии (3 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Ирина Нам

Ирина Нам

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,430,00%
EUR19,94–0,68%
GBP24,07–0,47%
UAH0,63–0,06%
RON4,03–0,70%
RUB0,22–0,06%

Курсы валют в MDL на 14.04.2022

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд