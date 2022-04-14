На сегодняшний день в стране 502756 человек прошли лечение и 11477 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 14 апреля в Молдове подтверждены 516004 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 980 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 1351 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 262 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 43 в крайне тяжелом состоянии (3 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).