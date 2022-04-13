Депутаты ПДС в комиссии по экономике, бюджету и финансам 13 апреля не поддержали предложение фракции блока коммунистов и социалистов рассмотреть на заседании законопроект, предусматривающий сокращение акцизов на топливо на 50%.

«Эта мера могла бы удешевить нефтепродукты на внутреннем рынке. В то же время, это было бы косвенной помощью гражданам и экономическим агентам», – заявил один из авторов проекта, депутат ПСРМ Петру Бурдужа.

Однако предложение не получило необходимого количества голосов для обсуждения в комиссии. Депутаты парламентского большинства воздержались от голосования. Две недели назад депутаты ПДС исключили этот проект из повестки дня пленарного заседания парламента.

Согласно инициативе, представленной Блоком коммунистов и социалистов, литр дизельного топлива мог бы подешеветь почти на 6 леев, а литр бензина – более чем на 8 леев.

Также на заседании комиссии 13 апреля депутаты ПДС не поддержали включение в повестку дня законопроектов БКС о моратории: на госпроверки; об отмене штрафов и пени по всем видам налогов и сборов; об ограничении зарплаты чиновников, о приостановлении неприоритетных госзакупок.