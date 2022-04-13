На сегодняшний день в стране 502452 человека прошли лечение и 11474 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 13 апреля в Молдове подтверждены 515804 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1050 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 1468 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 302 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 44 в крайне тяжелом состоянии (3 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).