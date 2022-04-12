ПСРМ за развитие партнерских отношений между Молдовой и Россией
12 апреля состоялась встреча вице-председателя парламента Республики Молдова Влада Батрынчи и члена Исполнительного комитета ПСРМ Ольги Чеботарь с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.
В ходе беседы собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки, выразили большую озабоченность развитием ситуации в регионе, подчеркнув необходимость сохранения конструктивных отношений между Молдовой и Россией.
В этом контексте собеседники выразили заинтересованность в углублении и развитии партнерства между двумя странами, в том числе в сфере торгово-экономических связей.
Отдельное внимание было уделено перспективам переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.