12 апреля состоялась встреча вице-председателя парламента Республики Молдова Влада Батрынчи и члена Исполнительного комитета ПСРМ Ольги Чеботарь с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

В ходе беседы собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки, выразили большую озабоченность развитием ситуации в регионе, подчеркнув необходимость сохранения конструктивных отношений между Молдовой и Россией.

В этом контексте собеседники выразили заинтересованность в углублении и развитии партнерства между двумя странами, в том числе в сфере торгово-экономических связей.

Отдельное внимание было уделено перспективам переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.