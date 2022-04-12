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Газета "Кишиневские новости"

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ПСРМ за развитие партнерских отношений между Молдовой и Россией

ПСРМ за развитие партнерских отношений между Молдовой и Россией
12 апреля
21:00 2022
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12 апреля состоялась встреча вице-председателя парламента Республики Молдова Влада Батрынчи и члена Исполнительного комитета ПСРМ Ольги Чеботарь с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

В ходе беседы собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки, выразили большую озабоченность развитием ситуации в регионе, подчеркнув необходимость сохранения конструктивных отношений между Молдовой и Россией.

В этом контексте собеседники выразили заинтересованность в углублении и развитии партнерства между двумя странами, в том числе в сфере торгово-экономических связей.

Отдельное внимание было уделено перспективам переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.

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