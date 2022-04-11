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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 11 апреля 502002 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 11 апреля 502002 излечившихся
11 апреля
11:55 2022
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На сегодняшний день в стране 502002 человека прошли лечение и 11470 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 11 апреля в Молдове подтверждены 515488 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1132 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 1557 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 253 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 23 в крайне тяжелом состоянии (2 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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Ирина Нам

Ирина Нам

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