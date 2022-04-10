На сегодняшний день в стране 501654 человека прошли лечение и 11462 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 10 апреля в Молдове подтверждены 515445 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1131 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 1594 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 241 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 39 в крайне тяжелом состоянии(7 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).