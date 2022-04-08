Пожилые люди с низкими пенсиями могли бы получить гораздо большее повышение, если бы правительство ПДС не отменило индексацию два раза в год и предоставило финансовую помощь в размере 1000 леев на Пасху и Рождество, ранее учрежденные по инициативе ПСРМ. Об этом заявила депутат-социалист Алла Дарованная, член парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье, выступая в программе на телеканале ”Primul in Moldova”.

Депутат напомнила, что ПСРМ вновь выступила с инициативой индексировать пенсии два раза в год и оказать поддержку в размере 1000 леев пенсионерам и получателям пособий с ежемесячным доходом до четырех тысяч леев. Идея, однако, не поддерживается властями, которые квалифицируют эту помощь как ”милостыню”.

«Многие проголосовали за ПДС именно за обещание, что пенсия составит минимум 2000 леев. 1 октября минимальная пенсия была увеличена только для тех, у кого полный страховой стаж. К сожалению, у нас очень много пенсионеров, которые после 90-х не смогли набрать полный стаж. Соответственно, эта часть граждан осталась вне этого повышения, и, очевидно, теперь они очень недовольны. Многие из них находятся на грани бедности. Впоследствии ПДС объявила на всех телеканалах, что будут индексировать пенсии на 13,94%. Однако индексация – это не подарок или услуга. Индексация является обязательной в соответствии с Конституцией», – сказала депутат. Если сравнить с 2018 годом, когда индексация была два раза по 7 – 8%, плюс 2000 леев в год, очевидно, что пенсионеры тогда получали больше, чем нынешняя индексация в 13,94%, которая съедена инфляцией, добавила Дарованная.