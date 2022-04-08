На сегодняшний день в стране 501392 человека прошли лечение и 11460 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 8 апреля в Молдове подтвержден 515121 случай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1161 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 1693 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 284 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 42 в крайне тяжелом состоянии (7 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).