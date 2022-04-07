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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове хотят принять закон о запрете Георгиевской ленточки

В Молдове хотят принять закон о запрете Георгиевской ленточки
07 апреля
19:45 2022
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Законопроект о запрете ряда символов и атрибутики в Молдове, включая Георгиевскую ленточку, был внесён парламентским большинством в повестку заседания парламента. Фракция БКС потребовала его исключения, отметив, что этот документ даже не обсуждался с депутатами от оппозиции.

«Мы не машина для голосования. Это серьёзный процесс, который должны были изучить депутаты в личной работе, работе с фракцией. В таком формате, в таком режиме законодательный процесс не проходит. Мы требуем снять данный вопрос с повестки дня. Это попахивает диктатурой», – отметил депутат БКС Александр Суходольский. Парламентское большинство, однако, оставило проект в повестке.

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