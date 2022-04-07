Законопроект о запрете ряда символов и атрибутики в Молдове, включая Георгиевскую ленточку, был внесён парламентским большинством в повестку заседания парламента. Фракция БКС потребовала его исключения, отметив, что этот документ даже не обсуждался с депутатами от оппозиции.

«Мы не машина для голосования. Это серьёзный процесс, который должны были изучить депутаты в личной работе, работе с фракцией. В таком формате, в таком режиме законодательный процесс не проходит. Мы требуем снять данный вопрос с повестки дня. Это попахивает диктатурой», – отметил депутат БКС Александр Суходольский. Парламентское большинство, однако, оставило проект в повестке.