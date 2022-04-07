Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 7 апреля 501113 излечившихся
07 апреля
13:05 2022
На сегодняшний день в стране 501113 человек прошли лечение и 11455 умерли от инфекции COVID-19.
На утро 7 апреля в Молдове подтверждены 514882 случая заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 1150 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 1630 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 300 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 41 в крайне тяжелом состоянии (9 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).