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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 7 апреля 501113 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 7 апреля 501113 излечившихся
07 апреля
13:05 2022
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На сегодняшний день в стране 501113 человек прошли лечение и 11455 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 7 апреля в Молдове подтверждены 514882 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1150 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 1630 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 300 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 41 в крайне тяжелом состоянии (9 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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Ирина Нам

Ирина Нам

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