Блок коммунистов и социалистов потребует, чтобы проект закона «О свободе слова», разработанный ПДС, прошел консультации с представителями гражданского общества, экспертами в области СМИ, журналистами и юристами. В то же время парламентская оппозиция будет настаивать на том, чтобы документ был отправлен для экспертизы в Венецианскую комиссию. Об этом депутат-социалист, заместитель председателя парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ Адела Рэйляну сообщила на своей странице в социальной сети. Парламентарий назвала этот документ “тотальной цензурой”, цель которой -“наказать простых граждан, выражающих точку зрения, которая не удобна для власти”.

“Сегодня утром мы обнаружили возмутительный законопроект, который ПДС пытается провести в спешке, без публичных консультаций, без экспертизы Венецианской комиссии и даже без того, чтобы все депутаты могли проанализировать его опасное содержание”, – написала с соцсетях Адела Рэйляну.

Депутат утверждает, что документ, подготовленный ПДС, изобилует неоднозначными формулировками, которые способствуют злоупотреблениям со стороны правящего режима с использованием секретных служб.

“Под предлогом защиты информационного пространства Службе информации и безопасности предоставляется право немедленно блокировать любую информацию, в том числе медиа-учреждений, которая будет квалифицироваться как “дезинформация”, “угрожающая информационной безопасности”. Решения суда больше не требуется, СИБ произвольно определит, что такое “дезинформация”, и просто-напросто заблокирует сайт, а авторы информации будут привлечены к ответственности. Что это, если не установление цензуры, диктатуры? Этот закон о тотальной цензуре позволит наказать не только СМИ, но и любого гражданина, выражающего точку зрения, не соответствующую правительственной, в любой социальной сети. Для этого они включили фразу “публичное информационное пространство”, которая включает в себя любую социальную сеть, включая Facebook, Instagram, Viber, Telegram и т. д.”, – пояснила Адела Рэйляну.

Депутат также отметила, что понятие “ложная информация”, описанное в законе ПДС, является неоднозначным, и на основании этой формулировки может быть квалифицировано как “ложная” любая информация или мнение, которые не соответствуют взглядам правящего режима”.

“Кульминацией всех этих диктаторских действий является то, что граждане могут понести даже уголовную ответственность за высказанные “в общественном пространстве” мнения. Более того, в рамках этого проекта хотят ликвидировать несколько телевизионных каналов, но только не пишут об этом открыто.

Куда мы идем, дамы и господа? Хотите установить диктаторский режим? Вы хотите заменить захваченное государство диктаторским?” – написала депутат ПСРМ.