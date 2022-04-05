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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 5 апреля 500531 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 5 апреля 500531 излечившийся
05 апреля
10:05 2022
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На сегодняшний день в стране 500531 человек прошел лечение и 11452 умерли от инфекции COVID-19.         

На утро 5 апреля в Молдове подтверждены 514428 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 1204 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 1847 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 326 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 44 в крайне тяжелом состоянии (8 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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