На сегодняшний день в стране 500531 человек прошел лечение и 11452 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 5 апреля в Молдове подтверждены 514428 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1204 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 1847 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 326 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 44 в крайне тяжелом состоянии (8 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).