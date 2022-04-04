Президент Сербии Вучич победил и на президентских, и на парламентских выборах, пишет ВВС.

Результаты прошедших в Сербии выборов еще не оглашены, но уже очевидны. В первом туре президентской гонки уверенно лидирует действующий президент Александр Вучич, набравший почти 60% голосов. На данном этапе подсчитано уже 90% бюллетеней. Тем временем, на парламентских выборах, очевидно, победит коалиция «Вместе можем все», возглавляемая президентом Вучичем. «Вместе можем все» набрала уже 44% голосов. Подсчет результатов парламентских выборов также завершен на 90%. Президент заявил, что он горд поддержкой людей, и описал свою кампанию, как «самую чистую и красивую в истории Сербии». Вучич уже озвучил приоритетные задачи на время своего второго президентского срока. Он намерен продолжить модернизацию Сербии, привлечь иностранные инвестиции и сохранить мир в стране.