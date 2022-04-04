Понедельник, 4 апреля 2022, 18:06

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Ушли в отставку все министры Шри-Ланки

Ушли в отставку все министры Шри-Ланки
04 апреля
17:25 2022
Версия для печати

Кабинет министров Шри-Ланки подал в отставку в связи с агрессивными протестами, передает ВВС.

Неумелая попытка сдерживания худшего за последние десятилетия экономического кризиса в Шри-Ланке привела к демонстрациям у загородной резиденции президента Готабая Раджапакса. Прибывшие для разгона активистов представители правопорядка встретили ярое сопротивление. На фоне недовольства общественности из-за стремительно растущих цен на электроэнергию и продовольствие, в отставку полным составом подал кабинет министров. На своих местах остались только президент Готабай Раджапакс и его брат премьер-министр. В воскресенье, 3 апреля, граждане нескольких крупных городов проигнорировали введенный комендантский час и заполонили центральные улицы. По словам экономистов, кризис, с которым столкнулась Шри-Ланка первый настолько серьезный, с момента объявления страной независимости от Великобритании в 1948 году.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,28–0,20%
EUR20,09–0,66%
GBP23,98–0,10%
UAH0,62+0,01%
RON4,07–0,59%
RUB0,22+1,09%

Курсы валют в MDL на 04.04.2022

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд