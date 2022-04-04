Кабинет министров Шри-Ланки подал в отставку в связи с агрессивными протестами, передает ВВС.

Неумелая попытка сдерживания худшего за последние десятилетия экономического кризиса в Шри-Ланке привела к демонстрациям у загородной резиденции президента Готабая Раджапакса. Прибывшие для разгона активистов представители правопорядка встретили ярое сопротивление. На фоне недовольства общественности из-за стремительно растущих цен на электроэнергию и продовольствие, в отставку полным составом подал кабинет министров. На своих местах остались только президент Готабай Раджапакс и его брат премьер-министр. В воскресенье, 3 апреля, граждане нескольких крупных городов проигнорировали введенный комендантский час и заполонили центральные улицы. По словам экономистов, кризис, с которым столкнулась Шри-Ланка первый настолько серьезный, с момента объявления страной независимости от Великобритании в 1948 году.