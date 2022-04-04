Победу на выборах в законодательное собрание Венгрии одержит партия премьера-министра Виктора Орбана, сообщает ВВС.

Вчера, 3 апреля, в Венгрии состоялись выборы в законодательное собрание страны. После подсчета 98% голосов партия нынешнего премьер-министра Орбана «Фидес» заняла лидирующую строчку – 53.1%. Ближайший оппонент Орбана – Петер Марки-Зай оказался далеко позади с 35% голосов. Явка составила 68%. В своей речи по случаю победы Орбан заявил: «У нас никогда не было столько оппонентов […] бюрократы из Брюсселя, международные мейнстримные медиа и президент Украины». Президент Зеленский не раз критиковал Орбана за запрет на провоз через Венгрию оружия для помощи Украине. После официального подтверждения победы партии «Фидес», Орбан получит свой 4 мандат подряд. Представители венгерской ЦИК заявили, что у «Фидес» вновь окажется парламентское большинство – 135 мест, оппозиции достанется лишь 56 мест. Премьер Орбан известен своими правыми взглядами, тесной связью с Россией и непростыми отношениями с ЕС.