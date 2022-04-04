На сегодняшний день в стране 500267 человек прошли лечение и 11449 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 4 апреля в Молдове подтверждены 514222 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1196 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 1874 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 277 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 36 в крайне тяжелом состоянии (3 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).