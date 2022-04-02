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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Еще больше Starlink: Маск запустил еще 40 спутников

Еще больше Starlink: Маск запустил еще 40 спутников
02 апреля
21:25 2022
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Очередная партия спутников Starlink отправилась на орбиту. Об этом стало известно из Twitter компании SpaceX.

В пятницу, 1 апреля, компанией Илона Маска SpaceX был запущен ракетоноситель Falcon9 с 40 спутниками Starlink. Falcon9 стартовал с, так называемого, космического острова, мыса Канаверал, штат Флорида. Повтор трансляции запуска ракетоносителя можно посмотреть на официальном сайте компании. Заказ на новую партию спутников был осуществлен частными лицами и государствами. Спустя 10 минут после запуска ракетоносителя, многоразовая первая ступень благополучно приземлилась в Атлантическом океане. Это уже 6 раз, когда она используется в подобных миссиях.

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