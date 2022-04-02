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Газета "Кишиневские новости"

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ЧП и догорающие покрышки на Шри-Ланке

ЧП и догорающие покрышки на Шри-Ланке
02 апреля
15:50 2022
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Режим ЧП был введен в Шри-Ланке в связи с агрессивными протестами перед домом президента. Об этом пишет ВВС.

Горящие машины и баррикады – вот, что можно было лицезреть из загородной резиденции президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса. Разгоном протестов занимались военные, на данный момент у них есть право арестовать любого подозреваемого, не дожидаясь ордера. Шри-Ланка находится в центре экономического кризиса. Нехватка зарубежной валюты, которой оплачивается импортируемая энергия, приводит к отключению электричества. Недостаток продовольствия и медикаментов довели уровень общественного негодования до нового рекорда. Протесты, проходившие у дома президента Раджапакса, начинались мирно. По словам участников акции, ситуация изменилась после прибытия полиции. Представители закона применили на мирных гражданах слезоточивый газ, водометы и били особо активных дубинками. Протестующие ответили камнями. По официальным данным, около 20 полицейских получили травмы.

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