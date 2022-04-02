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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 2 апреля 499816 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 2 апреля 499816 излечившихся
02 апреля
11:20 2022
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На сегодняшний день в стране 499816 человек прошли лечение и 11445 умерли от инфекции COVID-19.         

На утро 2 апреля в Молдове подтверждены 514014 случаев заражения новым коронавирусом.           

В настоящее время 1378 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 1915 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 312 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 53 в крайне тяжелом состоянии(5 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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