На сегодняшний день в стране 499816 человек прошли лечение и 11445 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 2 апреля в Молдове подтверждены 514014 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1378 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 1915 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 312 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 53 в крайне тяжелом состоянии(5 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).