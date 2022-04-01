В Кишиневе 1 апреля состоялось очередное заседание Республиканского совета Партии социалистов Республики Молдова. На встрече обсуждались актуальные вопросы внутренней политики страны, работа территориальных партийных организаций, социально-экономическое положение в Молдове с учетом усугубляющегося кризиса, помощь украинским беженцам, а также региональная обстановка.

По итогам работы Республиканского совета была принята Декларация, в которой, в частности отмечается, что Республика Молдова переживает очередной социально-экономический кризис, усугубляющийся военными действиями в соседней Украине и массовым потоком беженцев в нашу страну. Значительную долю ответственности за кризис несёт нынешнее правительство по причине некомпетентности и принятия целого ряда безответственных решений, считают в ПСРМ.

В то же время, несмотря на сложную ситуацию в Молдове, Партия социалистов называет приоритетными следующие задачи: устойчивое экономическое развитие страны, построение социального государства, искоренение бедности, решение насущных проблем людей.

В связи с этим Республиканский совет ПСРМ считает, что для сохранения права каждого гражданина на достойную жизнь, доходы и рабочие места, высокие стандарты в сфере образования, медицины, социального обеспечения, необходимо принять в парламенте следующие инициативы:

• вернуться к индексации пенсий два раза в год,

• заморозить цены на основные продукты питания,

• выплатить пенсионерам с доходом ниже 4 тысяч леев единовременное пособие в 1 тысячу леев,

• повысить зарплату социальным работникам и социальным ассистентам, медицинскому персоналу, учителям,

• снизить ставки НДС, применяемой к природному газу, с 8% до 4%,

• снизить акцизы и отменить НДС на топливо,

• оказать финансовую поддержку аграриям для закупки дизельного топлива, семян и удобрений,

• возместить акцизы на дизельное топливо для аграриев,

• поддержать отечественных животноводов,

• осуществлять госзакупки с приоритетом для отечественной продукции,

• оптимизировать структуры госуправления вплоть до ликвидации некоторых госструктур, таких как Национальное агентство по регулированию в энергетике.

Кроме того, ПСРМ считает необходимым принятие закона о постоянном нейтралитете РМ, в котором будут законодательно прописаны механизмы и гарантии соблюдения нейтралитета страны.

Члены ПСРМ выступают против втягивания Молдовы в военный конфликт на территории Украины и категорически против присоединения к санкциям.