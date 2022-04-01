На сегодняшний день в стране 499487 человек прошли лечение и 11435 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 1 апреля в Молдове подтверждены 513757 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1425 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 2290 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 333 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 53 в крайне тяжелом состоянии (6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).