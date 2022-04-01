Пятница, 1 апреля 2022, 12:38

Газета "Кишиневские новости"

>Свежий номер

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 1 апреля 499487 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 1 апреля 499487 излечившихся
01 апреля
12:05 2022
Версия для печати Поделиться

На сегодняшний день в стране 499487 человек прошли лечение и 11435 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 1 апреля в Молдове подтверждены 513757 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1425 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 2290 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 333 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 53 в крайне тяжелом состоянии (6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Ирина Нам

Ирина Нам

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,32+0,26%
EUR20,25+0,08%
GBP24,04+0,09%
UAH0,62–0,06%
RON4,09+0,02%
RUB0,22–1,58%

Курсы валют в MDL на 01.04.2022

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд