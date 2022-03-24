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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 23 марта 496239 излечившихся

24 марта
11:31 2022
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На сегодняшний день в стране 496239 человек прошли лечение и 11401 умер от инфекции COVID-19.

На утро 23 марта в Молдове подтвержден 511231 случай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1715 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 3903 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 397 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 52 в крайне тяжелом состоянии (8 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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Ирина Нам

Ирина Нам

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