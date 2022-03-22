На сегодняшний день в стране 495778 человек прошли лечение и 11392 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 22 в Молдове подтверждены 510973 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1896 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 4730 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 427 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 54 в крайне тяжелом состоянии (8 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).