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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 22 марта 495778 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 22 марта 495778 излечившихся
22 марта
11:00 2022
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На сегодняшний день в стране 495778 человек прошли лечение и 11392 умерли от инфекции COVID-19.        

На утро 22 в Молдове подтверждены  510973 случая заражения новым коронавирусом.                

В настоящее время 1896 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 4730 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 427 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 54 в крайне тяжелом состоянии (8 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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