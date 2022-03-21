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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 21 марта 495398 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 21 марта 495398 излечившихся
21 марта
12:45 2022
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На сегодняшний день в стране 495398 человек прошли лечение и 11389 умерли от инфекции COVID-19.        

На утро 21 в Молдове подтверждены  510700 случаев заражения новым коронавирусом.                

В настоящее время 1906 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 4904 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 398 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 50 в крайне тяжелом состоянии (7 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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