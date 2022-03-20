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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 марта 494968 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 марта 494968 излечившихся
20 марта
17:00 2022
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На сегодняшний день в стране 494968 человек прошли лечение и 11389 умерли от инфекции COVID-19.

На 20 марта в Молдове подтверждены 510460 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1979 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 4933 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 353 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 56 в крайне тяжелом состоянии (6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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Ирина Нам

Ирина Нам

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