На сегодняшний день в стране 494968 человек прошли лечение и 11389 умерли от инфекции COVID-19.

На 20 марта в Молдове подтверждены 510460 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1979 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 4933 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 353 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 56 в крайне тяжелом состоянии (6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).