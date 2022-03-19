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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 марта 494420 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 марта 494420 излечившихся
19 марта
19:35 2022
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На сегодняшний день в стране 494420 человек прошли лечение и 11381 умер от инфекции COVID-19.        

На 19 марта в Молдове подтверждены 510206 случаев заражения новым коронавирусом.                

В настоящее время 1995 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 5024 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 426 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 50 в крайне тяжелом состоянии (6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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