На сегодняшний день в стране 494420 человек прошли лечение и 11381 умер от инфекции COVID-19.

На 19 марта в Молдове подтверждены 510206 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1995 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 5024 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 426 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 50 в крайне тяжелом состоянии (6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).