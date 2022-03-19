Экс-президент Молдовы Игорь Додон считает, что Россия выстоит, а Запад в краткосрочной и среднесрочной перспективах потеряет от санкций больше. В любом случае решение должно быть найдено за столом переговоров и, Додон выразил надежду, что это произойдёт как можно быстрее.

С Россией, с Путиным нужно дружить, сказал экс-президент в эфире телестудии. Наша страна должна поддерживать хорошие отношения со всеми, потому что этот сложный период неизбежно пройдёт и не нужно ни с кем сжигать мосты, добавил Додон.

Экс-президент порекомендовал молдавским властям быть очень осторожными в своих заявлениях и действиях. Он добавил, что в последние несколько дней увидел противоречивые заявления и решения(властей – ред.).

«Мы на пороховой бочке, а кто-то играет со спичками. Не нужно сейчас ни перед кем “красоваться”. Мы должны думать не о том, как на нас посмотрит дядя Сэм, Байден, американец или француз, а о том, как нашему народу выжить в этой ситуации», – сказал Игорь Додон, оценивая разразившийся кризис.