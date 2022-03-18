На сегодняшний день в стране 493797 человек прошли лечение и 11378 умерли от инфекции COVID-19.

На 18 марта в Молдове подтверждены 509834 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2023 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 5197 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 455 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 54 в крайне тяжелом состоянии(6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).