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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 марта 493797 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 марта 493797 излечившихся
18 марта
21:15 2022
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На сегодняшний день в стране 493797 человек прошли лечение и 11378 умерли от инфекции COVID-19.

На 18 марта в Молдове подтверждены 509834 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2023 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 5197 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 455 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 54 в крайне тяжелом состоянии(6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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Ирина Нам

Ирина Нам

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