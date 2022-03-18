Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 марта 493797 излечившихся
18 марта
21:15 2022
На сегодняшний день в стране 493797 человек прошли лечение и 11378 умерли от инфекции COVID-19.
На 18 марта в Молдове подтверждены 509834 случая заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 2023 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 5197 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 455 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 54 в крайне тяжелом состоянии(6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).